印太安全情勢近期詭譎多變，外交部預計明天將在立法院提出的報告中指出，北韓今年迄今已進行高達16次武力威示，北韓豐溪里核武試驗場近期也出現活絡跡象，顯示有進行核試爆的可能。此外，美國推動「印太戰略」，東協也已成為美中印太競逐的主戰場。

立法院外交及國防委員會16日將邀請國安局和外交部報告「印太最新情勢發展與未來動向」並備質詢。

外交部在報告中指出，印太最新情勢發展複雜交織，美國繼去年密集展開與日韓等印太區域盟友高層對話後，也密集參與 QUAD、G7、五眼聯盟、北約（NATO）、歐盟等多邊機制高層會晤；去年9月及10月更與英澳成立AUKUS及在「東亞峰會」(EAS)上提出將推動建立「印太經濟架構」。

今年2月美國公布「印太戰略」，重申支持自由開放的印太區域，並將續致力建立與包括臺灣在內之區域內外連結；拜登總統5月12日至 13日在白宮邀集東協8國領導人召開「美國-東協特別峰會」，之後隨即展開就任後首度亞洲之旅，訪問韓國、日本並參加QUAD峰會，凸顯美國落實強化印太區域盟友及夥伴之承諾。

美方高度重視印太區域，主因為該區局勢詭譎多變，近日北韓增加導彈試射頻率及可能的核試爆將使朝鮮半島情勢升高。

外交部指出，北韓自上年重啟飛彈試射迄今，已進行多次包括新型「長程巡弋導彈」(LRCM)、「鐵路機動彈道導彈」、「超高音速飛彈」、「潛射彈道飛彈」(SLBM)、「洲際彈道飛彈」(ICBM)等試射，今年迄今則已進行高達16次武力威示。北韓豐溪里核武試驗場近期亦出現活絡跡象，顯示有進行核試爆的可能。

美國總統拜登本月12日至13日在華府主持「美國-東協特別峰會」，是自歐巴馬政府 2016年在加州Sunnyland召開特別峰會迄今，第二度舉行雙邊特別峰會。

外交部表示，東協自2020年成為中國最大貿易夥伴，加上中國長期在東協等區域推動「一帶一路」基礎建設計畫，致使東協對中國經濟依存度持續攀升，上年雙邊關係更升級為「全面戰略夥伴關係」，凸顯東協與中國關係之密切。

不過，外交部表示，美國自拜登政府上任後積極強化對東協關係，國防外交高層已數度訪問東協各國，並藉此次特別峰會聚焦雙方在經濟合作之展望，拜登政府更提出1.5億美元資金擴大雙方合作。

柬埔寨、印尼及泰國也預計將在今年11月陸續主辦東協系列峰會（東協峰會、東亞峰會、東協區域論壇、東協＋1、東協＋3）、亞太經濟合作(APEC)經濟領袖會議(AELM)及G20峰會。隨著東協國家重要性升高，外交部表示，東協已成為美中印太競逐主戰場。