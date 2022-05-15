中央流行疫情指揮中心今（15）日上午邀地方政府召開線上會議，會中討論快篩陽性的65歲以上長者，可先領取抗病毒口服藥物。新北市長侯友宜因另有行程未參加，他表示，與指揮中心的溝通不管開不開會，聯繫都非常暢通，面對問題、解決問題才最重要。對於65歲以上快篩陽給藥只是一小部分，最重要是面對源頭全力把它解決好。

侯友宜表示，65歲以上快篩陽給藥，這只是針對65歲以上，最重要快篩陽視同確診，新北市的陽性總預測值已經達到97 ％，這麼大的量我們要從根源做起，一次把它做好、解決，不然篩檢的量再增加多少，面對海嘯型的確診個案，是完全沒有辦法解決問題。

侯友宜指出，65歲以上只是一小部分，最重要是面對源頭全力把它解決好，就像居隔轉型，既然做居隔轉型就一次把它做到位，回到7天的健康自主管理，不要做一半，要做就做到底，要做就做到好，這才是比較重要。

侯友宜上午因另有行程未參加中央線上會議，他表示，平常與中央的聯繫都非常暢通，但重要的不是暢通，而是過程中面對問題、解決問題，所有的問題，這幾天也跟中央說明過了，不管誰去開會，相信中央都知道新北市要做什麼，最重要永遠要了解人民的痛苦，解決才是最重要的關鍵。