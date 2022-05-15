梁靜茹竟忙到忘記報名本屆金曲獎。（Vocalist Music提供）

梁靜茹去年發行首張數位EP《時光隨想‧三日思》獲各界好評，顛覆過往梁靜茹情歌印象，從曲風到唱腔都有別以往，堪稱是梁靜茹突破框架之作，更是樂迷看好的問鼎今年金曲強勢之作！隨著今年金曲獎腳步接近，許多樂迷期待梁靜茹今年憑藉這張EP再次踏上金曲紅毯，紛紛留言為她集氣，結果歌迷這「提醒」，讓梁靜茹心中突然一驚，發現自己竟然忘記報名，她表示：「去年太專注在籌備新專輯及『好好生活』這兩件事上，結果就忘記報名日期了。」

儘管如此，抱持平常心的她仍對金曲獎抱著夢想及期待，除了勉勵自己往後的新專輯要更加油外，更希望未來能有機會為歌迷「贏」一座金曲獎；談及對「金曲歌后」頭銜的想法？梁靜茹說：「歌迷的心可能還留著這個空缺 ，為了歌迷會覺得有點可惜。」加碼透露新專輯目前正加緊腳步中，面對歌迷敲碗想聽新歌，她表示：「今年有機會能讓大家聽到新作品哦。」

近期除了如火如荼籌備新專輯，梁靜茹閒暇之餘繼續投入專研廚藝部份，熱衷下廚的她舉凡中、西餐到甜點都難不倒她，不僅烘焙出甜點「杏仁瓦片」，還自己開發了色香味俱全的「威士忌蝦」，讓身旁的工作人員都封她是「業餘美食博主」！私心愛吃美食更愛做美食的梁靜茹更透露未來如果有機會真的想斜槓開餐廳，笑說：「我這個業餘美食博主快要萌生想經營私廚的念頭了。」

而靠著進廚房專精廚藝來度過最近防疫生活的梁靜茹有空時也拿起球拍上球場打羽毛球，藉著運動增強體力來抗疫，正面積極如她特別想跟歌迷分享自己防疫的心得，她表示：「疫情讓人充滿不安與許多不確定性，顧好自己的心，關心彼此，保持健康，正面思考，所有的艱難時刻都能一起度過的！」值得一提的是，因為疫情已經2年半沒回大馬家鄉探親的梁靜茹其實非常思念家人，最近趁大馬開放國境及相關解隔措施，梁靜茹已計畫近期飛回馬來西亞探望父母朋友，「回馬來西亞除了看家人，最想做的事就是看看遼闊的天空和海洋，親吻生長的土地，以及和家人一起吃街頭的魚丸麵早餐時光」。