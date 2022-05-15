教育部今天表示，再爭取獲配50萬劑公費快篩試劑，將於明（16）日起配發至各地方政府和大專校院中心學校運用，包含5月2日、4日、10日已配發公費快篩試劑量，已累計配發150萬劑次。

因應新冠肺炎疫情本土疫情防治，教育部到目前已提供各級學校共150萬劑快篩疫苗，將向指揮中心持續爭取公費快篩試劑運用於各級學校（含幼兒園），並即時配發全力支應學校備用防疫物資需求。