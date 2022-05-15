教育部明再配發50萬劑快篩試劑 供各級學校使用 13:442022/05/15 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部明日將配發50萬劑快篩試劑到各級學校。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教育部今天表示，再爭取獲配50萬劑公費快篩試劑，將於明（16）日起配發至各地方政府和大專校院中心學校運用，包含5月2日、4日、10日已配發公費快篩試劑量，已累計配發150萬劑次。 因應新冠肺炎疫情本土疫情防治，教育部到目前已提供各級學校共150萬劑快篩疫苗，將向指揮中心持續爭取公費快篩試劑運用於各級學校（含幼兒園），並即時配發全力支應學校備用防疫物資需求。 拜登簽署法案 挺台灣重獲WHO觀察員身分 二階甄試21日是黃金周六 教育部考慮讓醫牙中醫學系確診生應考 #配發 #校園 #公費快篩試劑 #教育部 #50萬劑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情持續延燒 弘光科大明起至學期末調整為遠距教學 10:222022/05/15 生活 響應國際博物館日 三義木雕博物館18日免費開放 12:122022/05/15 寶島 多所大學遠距到期末 面試可取消 04:102022/05/15 生活新聞 這類人身邊應準備2支快篩 前台大感染醫曝關鍵原因 10:552022/05/15 生活 美中台關係轉捩點 04:102022/05/15 時論廣場 10年期美債殖利率翻正 銀行競推外國債券數位交易 04:102022/05/15 財經要聞 立院法制局建議 高中以下停課至月底 04:102022/05/15 生活新聞 吃飯都有問題 台中低收單親媽：500元快篩根本是奢侈品 12:342022/05/15 生活 讓世界看見 台灣護理師躍上英國BBC 04:102022/05/15 生活新聞 第四劑明開打 3類人優先接種 6大QA一次看 08:182022/05/15 生活 朝陽科大學子獲頒技職之光 04:102022/05/15 《旺來報》 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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