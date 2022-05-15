蘇澳創聚共生借問站「書澳創聚197」的計畫主持人曾壹靖表示，藉由此計畫將閒置的中原市場攤位（設計圖）租下，預計招收6個蘇澳青年創業家進駐。（「書澳創聚197」提供／吳佩蓉宜蘭傳真)

國家發展委員會為營造青年留鄉或返鄉創業支援，於2021年補助建置「地方創生青年培力工作站」計畫，協助青年連結地方所需的人事與業務推動經費，今年宜蘭獲選的團隊有蘇澳鎮「書澳創聚197」和壯圍鄉的「壯圍十八島」，邀請在地店家及青年共同加入青創行列。

國發會推動的「地方創生青年培力工作站」計畫，去年首次舉辦，反應熱烈，透過此計畫案，盼更多有志青年投入地方創生，提高更多青年返鄉與留鄉的意願；宜蘭去年首屆獲選的團隊為頭城鎮的「金魚厝邊」及員山鄉深溝的「慢島生活」。

蘇澳創聚共生借問站「書澳創聚197」的計畫主持人曾壹靖表示，透過舉辦專題講座、每周定期聚會、在地導覽走讀、青年創業家交流、創業就業資訊分享等實體活動，讓旅外遊子重新認識蘇澳，獲取所需的相關訊息，落實返鄉的具體行動。

曾壹靖指出，藉由此計畫將閒置的中原市場攤位租下，預計招收6個蘇澳青年創業家進駐，未來進駐攤位，除了免收租金外，還會有宜蘭大學新育成中心提供創業協助、輔導計畫撰寫等，協助想創業的青年更快上手、盡可能發揮才能。

「壯圍十八島」團隊表示，一直以來都是在地夥伴的交流學習園地，2020年正式轉型，朝向地方社群培力的目標前進，盼串連起地方微型產業、綠領友善農人，持續發現與開拓壯圍農村生活的魅力。

頭城青年培力工作站「金魚厝邊」執行長彭仁鴻建議，此補助計畫案，需要不定時舉辦人才培力工作坊座談會，因每個鄉鎮的特色不一樣，此次獲得補助案的團隊，可以該鄉鎮的在地人做不同議題的分享，用在地生活需求為導向，讓社群凝聚力更活絡。