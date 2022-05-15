中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增68,769例COVID-19確定病例，分別為6萬8732例本土個案及37例境外移入(23例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增19例死亡。

指揮中心表示，今日新增之68,732例本土病例，為32,706例男性、36,003例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(22,891例)、臺北市(11,701例)、桃園市(9,675例)、臺中市(4,029例)、高雄市(3,882例)、臺南市(2,474例)、基隆市(2,122例)、新竹縣(1,871例)、宜蘭縣(1,871例)、彰化縣(1,408例)、新竹市(1,312例)、屏東縣(1,299例)、花蓮縣(1,065例)、苗栗縣(883例)、雲林縣(649例)、南投縣(466例)、嘉義縣(368例)、臺東縣(332例)、嘉義市(193例)、金門縣(120例)、澎湖縣(115例)、連江縣(6例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增19例本土病例死亡個案，為12例男性、7例女性，年齡介於70多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案及具慢性病史、8例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月2日至5月12日，死亡日期介於5月7日至5月13日。

指揮中心說明，今日新增37例境外移入個案中，20例男性、10例女性、7例調查中，年齡介於10多歲至60多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年4月29日至5月14日。