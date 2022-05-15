YouTuber奎丁(Zamy／王乙晴)有著美豔外型及32 E性感身材，在學生時期被封為「輔大豪乳女神」，憑著豪邁不做作風格在IG有67萬人追蹤，昨她在社群罕見曬出火辣影片，讓網友喊「回味無窮」。

29 歲網紅奎丁（Zamy）有著姣好外型及火辣身材，被網友封為「社會丁姐」、「雅典娜女帝」，人氣超高的她，也讓不肖人士以AI換臉的方式利用她來謀利；但她仍振作精神，不時的在社群分享生活，昨(14)日奎丁在IG分享上工前美照，並向粉絲喊話「假日這個時間醒著很早吧！」，並同時分享四幅照片組合成的影片，每一幅照片都補捉到她上衣剪裁重點，從背部全裸到正面僅用一顆扣固定，有幅照片還用特寫呈現洩出南半球，而這支影片似乎裡面真空讓奎丁絕美S曲線若隱若現。

奎丁影片PO出後，網友紛紛留言「我第一次按再看一次」、「回味無窮」、「衣服…好看」、「這件很兇餒，性感爆」、「早上就看那麼辣」、「一早就發三個小時的影片太有心了吧」、「長輩好」、「丁～好辣」，讓奎丁忍不住喊「內行」。