何男駕車撞進中華路二段還撞進路易莎咖啡廳。（台中市第二分局提供）

何男身上除攜帶1支折疊刀，另於車上有開山刀等違禁品。（台中市第二分局提供）

台中中華路15日上午9點多驚傳槍響，31歲何姓男子9時10分酒駕開白色BMW拒停車受檢，還加速闖紅燈逃逸，行經中華路二段還撞進路易莎，未料他下車突然奔向後頭尾隨員警，不聽警察指令蹲下，員警方對空鳴槍，並將何男壓在地，未料渾身酒氣的他竟對警察說，「你先拿手銬。」警方在訊後也依違反公共危險罪將全案移送偵辦。

台中市政府警察局第二分局文正出所巡佐張淵棋、警員林孝哲15日9時10分許執行巡邏勤務，巡邏至五權、公園路口時發現一部白色自小客車行車明顯偏移不穩，因而上前示意停車接受檢查，未料駕駛突然拒檢並加速闖紅燈逃逸。

警方唯恐危及用路人安全，因而保持安全行車距離一路尾隨蒐證，該車行經中華路二段時突然失控撞進一家咖啡店，造成店家牆面及路旁機車損壞，駕駛下車後，突向員警奔來，林員喝令其蹲下，因何男未聽從指示，且像似要攻擊員警，情況緊急，員警也對空鳴槍2發，何男才就擒。

經警方施也酒測，何男酒測值超標，且身上除攜帶1支折疊刀，另於車上有開山刀等違禁品，全案警方依法逮捕移請台中地檢署偵辦。

第二分局分局長陳家銘表示，本分局於去年12月1日至111年2月28日「掃除醉犯」專案期間，共取締185件，在台中市15個分局評比中居冠，第二階段「掃除醉犯2.0」今年3月31日起至5月12日已經取締65件酒駕案件，在此向社會大眾呼籲，警方對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法。

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