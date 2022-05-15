為了維護城市友善環境生態，高市府環保局於2019年5月9日正式實施「高雄市除草劑管理自治條例」，施行3年下來，環保局共接獲34件使用除草劑檢舉案件，其中8件違規屬實，環保局針對行為人依法裁罰，今年度則尚無查獲違規案件，顯見禁用除草劑政策已逐漸獲得民眾認同。

由於除草劑有刺鼻臭味，且民眾不慎觸碰恐會有嚴重過敏反應，因此，高市府環保局2019年訂定「高雄市除草劑管理自治條例」，除了農牧用地、林業用地及養殖用地外，其他非農業用地全面禁止使用除草劑，例如公園、學校、住宅區、醫院、溪畔以及道路兩側皆在禁用之列，若違規使用除草劑，經檢出除草劑成分將對行為人、土地所有人或管理人處5000元以上5萬元以下罰鍰。

環保局指出，經過統計，環保局實施「高雄市除草劑管理自治條例」以來，共接獲34件違規使用除草劑檢舉案件，其中8件採樣送驗的植物樣本，含有嘉磷塞、固殺草等除草劑成分，違規地點以閒置的住宅區為最多，但今年度截至目前並未查獲任何違規案件。

為了宣導全面禁用除草劑，環保局除了不定期透過電台廣播、電視或路口電視牆等多元管道宣導，也積極輔導社區志工及巡守隊以機械除草取代噴灑除草劑，並向農會及農藥販賣店家宣導，勿販售除草劑給非使用於農地的民眾，更針對人口數較多且有大型公園的26個鄰里執行巡查，檢查結果皆符合規定。