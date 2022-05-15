金寶電子昨日公告董事會審議通過之董事（獨立董事）候選人名單，名單分別為許勝雄董事長派的許勝雄、信東生技董事長柯長崎、鵬寶科技代表人暨金寶總經理陳威昌、何美玥、成志投資經理人許介成、瑞寶生醫執行副總陳信佐、菁英財務顧問總經理朱平、康舒董事邱平和為董事候選人、謝發達、黃志鵬、台大會計系專任教授吳琮璠為獨立董事候選人。沈軾榮前總經理派則有沈軾榮、東吳大學資管教授洪永城、華碩技術顧問黃百毅、群己聯合律師事務所主持律師鄭曉東、璟向法律事務所主持律師張太祥、Nobo 資本管理執行董事湯立宇、中正大學企管系助理教授陳志昕為董事候選人，薛銘鴻、吳明儀為獨立董事候選人。

沈軾榮派重法律監督專業 許勝雄派獨董轉一般董事

觀察兩方提出的董事、獨立董事候選人，兩方都推出含跨產業、學界、會計的人選，爭取金寶股東支持，但特別的是，近來屢屢發生法律爭議的金寶電子，許勝雄董事長派推出的董事、獨立董事人選，從公告的候選人資料來看，竟沒有法律背景出身的候選人，相較前總經理沈軾榮派推出的人選有群己聯合律師事務所主持律師鄭曉東、璟向法律事務所主持律師張太祥為董事候選人，薛銘鴻律師為獨立董事候選人，顯然前總經理沈軾榮派更注重法律專業人才在董事會的角色，整體候選人的專業分布也更為多元、平均。另外，值得注意的是，原為金寶電子獨立董事的何美玥，這次轉任一般董事候選人，雖然目前法規上並無限制，但是否適宜？對於目前獨立董事職權行使的獨立性是否有所影響？實在值得探討。

許勝雄派獨董反沈軾榮 理由竟與法律衝突

另外從金寶電子昨日董事會後的重大訊息可以看出，有關討論前總經理沈軾榮派提名的董事暨獨立董事候選人名單，出席董事15席中竟然有6席未贊成，甚至獨立董事黃志鵬還以目前金寶電子正對沈軾榮提告為由，反對沈軾榮列入董事候選人，然有關股東提名董事及獨立董事候選人的審查條件，已經明訂在公司法第192條之1及金管會頒佈的獨董設置辦法，從金寶電子昨日公告的候選人名單資料內，並未見前總經理沈軾榮派提名的董事暨獨立董事候選人名單有何違反法令不得列入的情事，金寶電子董事會竟有6位董事在此議案未投贊成，也令人好奇，這些董事、獨立董事對於近日也被金寶電子股東提告的董事候選人陳威昌總經理、牽涉法律爭議的許勝雄董事長，為何沒有採同樣的標準反對列入？由此，更凸顯金寶電子未來董事會中法律專業的重要性！