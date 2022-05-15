新冠肺炎疫情期間，為維持防疫物資供應穩定，防範違法囤積、哄抬行為，法務部在109年啟動查緝民生犯罪聯繫平台，針對快篩試劑市場價格與政府採購亂象，法務部表示，至今偵辦違法囤積防疫物資或哄抬價格案件起訴34人，偵辦散播疫情假訊息案件共起訴103人， 偵辦不遵行衛生主管機關指示而有傳染他人之虞案件起訴5人。

法務部16日將赴立法院司法及法制委員會進行專案報告，報告中指出，法務部在109年2月疫情發生初期，即由所屬最高檢察署及台灣高等檢察署通令各地方檢察署啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，主動與當地警政、衛政、調查、消費者保護、公平交易等機關通力合作，速查嚴辦囤積、哄抬防疫物資、違反防疫規定、散播疫情假訊息等不法行為。

法務部提及，針對檢調機關偵辦違法囤積快篩試劑或哄抬價格等情形，各地檢署迄111年5月13日止，合計受理5件5人，已偵結不起訴計2件3人，餘3件均積極偵查中；調查局迄111年5月12日止，共立案22案，已調查完畢移送管轄地檢署計4案，列參1案，目前調查中計17案。

法務部指出，目前偵辦違法囤積防疫物資或哄抬價格案件，合計起訴27件、34人，緩起訴59件、67人，有效穩定防疫物資價格並確保充裕供應，及保障國人健康；而偵辦不遵行衛生主管機關指示而有傳染他人之虞案件，合計起訴5件、5人。速查嚴懲違反防疫規定刑事案件，有效防範疫情破口。

法務部表示，偵辦散播疫情假訊息案件，合計起訴93件、103人，緩起訴397件、475人；而偵辦偽冒混充醫用口罩案件計59案，合計搜索124個處所，聲請法院核准羈押13人，查扣現金1970萬6300元、偽冒口罩2598萬8630片、口罩機61臺，共起訴58件72人、緩起訴28件34人，有效遏止偽冒混充醫用口罩亂象，以保障民眾健康。