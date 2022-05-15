行政院長蘇貞昌14日出席「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」擴大防疫會議，據悉會中拍板鬆綁「3＋4」居家隔離，最快預計16日起打滿3劑疫苗，快篩陰性免隔離。對此，行政院今（15日）表示，鬆綁「3＋4」居家隔離相關措施，統一由中央流行疫情指揮中心對外說明。

蘇貞昌昨出席「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」擴大防疫會議，當前防疫趨勢走向與病毒共存，與國際接軌，關於中重症及死亡率、是否持續放寬隔離措施、縮短用藥流程等，成為會中討論焦點。

此外，為降低感染後中、重症風險，指揮中心已經宣布，從5月16日起，將開放打完追加劑滿5個月的65歲以上長者、長照機構住民、免疫不全及免疫力低下者，接種第二次追加劑疫苗。

與會人士透露，蘇貞昌昨於會中拍板鬆綁「3＋4」居家隔離，最快預計16日起打滿3劑疫苗，快篩陰性免隔離。行政院則表示，是否再鬆綁「3＋4」居家隔離相關措施，統一由中央流行疫情指揮中心對外說明。