針對詭譎的印太情勢，外交部指出，中國正持續向太平洋區域擴張勢力，美國也透過「印太戰略」將與盟友及夥伴建立多邊戰略集團，臺灣應藉此有利的戰略情勢，順勢提升與理念相近國家實質合作關係，並針對東協、印度等印太國家個別發展需求，尋求雙邊共同利基。

立法院外交及國防委員會16日將邀請國安局和外交部報告「印太最新情勢發展與未來動向」並備質詢。

外交部在報告中指出，俄烏戰爭使臺海情勢再度成為眾所關注的熱點，西方國家團結一致對俄施行制裁之速度、範圍及規模史前無例，有觀察者認為此或有助降低中國對臺貿然動武之可能性。

不過，外交部認為，中國對臺文攻武嚇未曾間斷，並操弄「灰色地帶」之攻擊，因此臺灣在順勢爭取理念相近夥伴支持之際，仍應有效加強自我防衛能力，提升中國武力犯臺之成本。

報告中列舉中方慣用策略，包含重金攏絡、以文化交流名義灌輸專制意識形態，以及聯合當局打壓新聞自由及異議人士等模式；部分中國在太平洋邦交國領導人現已被潛移默化習得中國箝制言論自由作法。

另中國透過對國營企業之大幅補貼，以及利用在多邊開發援助銀行如亞銀擔任要職等優勢，得以採「低價搶標」策略大幅斬獲國際工程標案。

外交部指出，中國在太平洋區域計有10個邦交國，中國與索羅門群島近日簽署「中索安全合作框架協議」後，周邊國家亦關切中國未來突破島鏈限制及太平洋島國駐軍之可能性。

在美國方面，今年2月美國公布的「印太戰略」強調，將與盟友及夥伴合作建立一個多邊戰略集團，支持太平洋島國提升能力及韌性，透過基礎設施建立氣候韌性，協調填補資通訊技術等領域之基建落差，並優先與太平洋自由聯邦帛琉、馬紹爾群島及密克羅尼西亞聯邦(FSM)完成「自由聯合協定」之續簽。

至於臺灣的因應作為，外交部認為，我應善用各方聲援態勢強化與理念相近國家實質合作，並提升自我防衛戰力；臺灣位處第一島鏈戰略樞紐及美國「印太戰略」反制中國之關鍵地位，應藉此有利之戰略情勢，順勢提升與理念相近國家之實質合作關係。

此外，外交部表示，北京當局持續其擴張威權主義作為，透過機艦繞臺，破壞臺海的和平與穩定，並通過「海警法」及「海上交通安全法」升高東海及南海緊張局勢。臺灣願為區域和平穩定貢獻一己之力，並與理念相近民主陣營合作，全力捍衛臺海和平及安全。

外交部也主張推動臺灣「新南向政策」與 QUAD之對接，針對東協、印度等印太國家個別發展需求，尋求雙邊共同利基，結合我「新南向政策」及相關產業優勢，推動實質合作，持續凸顯我國利益目標與區域戰略對接。