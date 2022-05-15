時序進入五月，民進黨前立委鄭寶清今（15）日在臉書指出，每到春末夏初，就是野百合的季節。今年不只有雪白花海，老鷹平台還設置了新造景和燈飾藝術，傍晚以後來逛，別有一番風情！

鄭寶清表示，野百合是台灣特有種，具有強韌的生命力，能夠適應各種不同的環境，尤其桃園大古山早在過去，就以漫山遍野的野百合成為地方特色。

鄭寶清也歡迎大家把握花季，來蘆竹大古山走走！

活動資訊：

時間：5/14（六）～5/22（日）

地點：大古山福山宮前廣場（桃園市蘆竹區大古路228號）