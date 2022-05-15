李正信（左）搶先向李聖經表白，讓劇情進入白熱化。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝國際站浪漫愛情喜劇《Shooting Stars流星》，劇情講述頂級偶像男星與其經紀人的甜蜜戀愛。在最新劇情中，三角關係進入白熱化，飾演律師的李正信搶先一步對李聖經飾演的經紀公關組長告白，演出明星的金永大聽聞消息，在情急之下也對因工來訪家中的李聖經吐露心意、直球表白：「我喜歡你。」

劇中，金永大在告白之前，上網搜索了多種偶像劇般令人心動的表白方式，但下場都非常慘烈。首先是金永大想要在對方鞋帶鬆掉時，帥氣走向前蹲下幫忙繫上，卻被李聖經懷疑是不是要把她兩隻鞋綁在一起；暖心送上咖啡，被懷疑裡面加醬油；使出深情對視招數，遭李聖經冷言回嗆：「你看什麼看。」

連用心寫了手寫告白信，在最後要送出時，卻聽到李聖經因被公司藝人的「道歉手寫信」搞到焦頭爛額，大呼：「全世界我最討厭手寫信了。」金永大只好趕緊撕毀告白信，所有精心策劃的表白方式都以失敗告終，過程又慘又爆笑。

該劇播出來到第8集，劇中符合了「第8集定律」上演吻戲，可惜這場吻戲並非金永大和李聖經，而是金永大在戲中戲《星星世界》裡與女主角張姬領，身為經紀人的李聖經則站在戲棚外目睹一切，雖然知道是工作，但還是忍不住黯然神傷離場。而兩人的感情發展進度，也讓眾多網友替他們感到焦急，直說想早點看到兩人甜蜜談戀愛的戲份。