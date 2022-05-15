最早表態的苗栗議長鍾東錦表示，不排除參選到底。（李京昇攝）

國民黨近期布局年底縣市長選戰，其中苗栗縣懸缺未決，但14日傳出國民黨主席朱立倫已矚意立委徐志榮參選，此舉將衝擊最大的是，最早宣布參選的苗栗議長鍾東錦，地方人士認為，黨中央政策跳過初選程序，勢必引發地方炸鍋，仗還沒打先內亂。

苗栗縣長人選目前檯面上有苗栗縣議長鍾東錦、立委徐志榮、前苗栗縣長劉政鴻與前水利會長謝福弘等人，但一直未有定案，而朱立倫日前率秘書長黃健庭等黨部重要幹部走訪苗栗，經過幾日下來，黨中央似乎青睞徐志榮，14日也傳出有意推徐來參選。

而鍾東錦、謝福弘最早表態，謝福弘勤走地方建立人脈，以「不主動，不爭取，不內訌，隨時可戰」的態度應對。鍾東錦則是在去年4大公投時，自掏腰包舉辦百場說明會，為苗栗打下勝戰，奠定地方聲量。

徐志榮則是多次表態沒有意願，但這次傳出國民黨中央將指派徐參戰苗栗縣長，讓地方甚感意外。地方藍營認為，鍾東錦衝擊最大，最早布局付出心力，如今黨中央跳過初選，鍾一切心血將白費一場，也難讓地方折服。

地方分析會推徐主因，今年初台中市第2選區立委補選，綠營用盡心力打擊代表國民黨的顏寬恒，也成功讓顏落選，因此擔憂持續效應擴及全台，而徐志榮較無著力點，讓黨中央矚意徐順順打贏勝戰，甚至傳出黨中央近期盼鍾東錦為徐志榮背書，展現團結之意。

但此舉師出無名，也讓地方陣營炸鍋，更質疑黨中央政策搖擺不定，高喊團結卻無法說服地方，一意孤行的行為猶如派系黑箱，只怕還沒上場打仗，內部已先內亂。

鍾東錦指出，他仍會保留參選縣長的權利，若黨中央的提名機制讓他輸得不明不白，他不排除參選到底，不過也會審慎衡量，做出最適當的選擇。