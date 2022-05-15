新冠肺炎肆虐，每個人口罩不離身，眼神的交流顯得格外重要，但現代人壓力大、睡眠不足、飲食不均衡、過敏、色素沉澱、眼袋或遺傳的因素，導致黑眼圈的形成，讓整個人看起來無精打采。對此，營養師王證瑋在臉書粉專指出，攝取5大營養素，有助於擊退熊貓眼。

王證瑋表示，除了先天體質的關係，黑眼圈也能靠著睡眠和飲食進行調理，尤其是在季節交替的時候，過敏性鼻炎導致的黑眼圈，更容易找上門。原因在於，鼻腔常因發炎而讓鼻腔黏膜處於充血腫大狀況，影響周邊血液回流，而鼻腔與眼睛擁有共用的血液回流系統，當鼻子血液回流受阻，也同時使下眼眶靜脈血流受阻充血，加上過敏者容易有搓揉眼睛、鼻頭的情形，久而久之，就容易色素堆積。

王證瑋特別分享幾種容易取得的食材，可從中獲取5大常見營養素，有助因為過敏性鼻炎引起的黑眼圈：

▍維生素C

維生素C在人體內能抑制黑色素細胞中酪胺酸的生成，而酪胺酸是人體製作黑色素的原料，因此維生素C的補充，被證實可美白抗老、減少黑色素生成、促進膠原蛋白形成，除此之外，目前也有多篇論文支持維生素C能降低身體內的抗組織胺，達到抗發炎的效果。

推薦食材：深色蔬菜、紅心芭樂、柳丁、橘子、檸檬等。

▍維生素A、E

脂溶性的維生素，是皮膚健康的重要關鍵，維生素A可維持眼周肌膚組織正常機能，而維生素E則可以提供肌膚抗氧化作用，此外維生素A目前被證實能夠降低身體內的發炎激素，達到減緩身體的過敏症狀，兩者的協同作用下，可以改善局部的血液循環、促進肌膚代謝與延緩肌膚老化。

富含維生素A的食材以地瓜、胡蘿蔔、南瓜為主；而維生素E則以堅果核桃芝麻類的食物為主。

▍綠茶多酚、植物多酚

綠茶多酚或是植物多酚，是自然界中獨特的植化素，也是超強的抗氧化劑，除了可抑制自由基對皮膚破壞，同時也可以針對局部過敏發炎處有抑制慢性發炎的效果。

王證瑋強調，要擊退過敏性黑眼圈，除了上述飲食調理之外，也要避免過度勞累、抽菸喝酒，並且注重防曬、預防環境致敏因子，以及保持正向心態與健康飲食與作息，才能讓眼睛恢復明亮光彩。