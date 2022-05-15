大馬正妹瑋兒有著小女孩般的清純氣質，還擁有一身的苗條體態，經常衣著清涼地曬出胸前豐滿雙峰，人氣一路水漲船高，在IG擁有38萬粉絲追隨，近來愛鳥成癡的她，兩手抱起一隻白色鸚鵡，還問候大家「早起的鳥兒有抱抱嗎？」不料才剛問完，這隻調皮鸚鵡竟直接撲向她的胸前，讓老司機們心痛大喊：「我早起但是沒有」。

白色鸚鵡緊緊靠在正妹瑋兒胸前。(圖/瑋兒 IG)

正妹瑋兒12日，在IG頂著可愛齊瀏海甜笑，展現無敵青春魅力，轉身流瀉出滿頭黑長髮，她紮起雙馬尾垂在傲人上圍兩側，粉嫩小臉白皙光滑，紅通通地就像顆小蘋果，她原本僅是要和白鸚鵡來張合照，哪隻鸚鵡太不安分，輕輕抱起她卻先是用嘴巴磨蹭，再輕輕靠在車頭燈周圍，緊接著竟然將頭埋進女體之中，當事人只能露出無奈表情。

接著鸚鵡身體半側身都貼在瑋兒上圍。(圖/瑋兒IG)

在瑋兒這組「鸚鵡埋胸口照」中，瑋兒衣著穿了件黑色格紋胸衣，布料用得極為精簡，車頭燈直接曬出害羞畫面，豐滿東西半球鸚鵡想碰就絕對碰得到， 下半身她則套入短版牛仔短褲，緊身設計勾勒出她的火辣曲線，也難怪白色鸚鵡都會奮不顧身地，想要去碰出瑋兒的絕對領域了。

鸚鵡調皮搗蛋，跟瑋兒撒嬌把頭埋進胸部裡面，她的表情只能透露著無奈。(圖/瑋兒 IG)

網友們見狀，心裡非常羨慕，留言寫下：「早起的鳥兒」、「羨慕這隻鳥」、「這隻鳥當妳是媽媽了」、「可惡的鸚鵡」、「羨慕這隻鳥」、「這鳥很識貨」、「鸚鵡很會玩」、「我早起我都沒有」、「我想做那隻鳥」、「幸運的鳥兒」、「放開那隻鳥讓我來」引起網友驚呼聲連連，鼻孔鮮血都快要流光。