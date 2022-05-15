雖然北市兒童疫苗已陸續開打，但卻跟不上疫情變化的速度，至5月10日晚間北市已有超過1萬學童確診，且其中6成是沒打疫苗的國小及幼稚園孩童。國民黨台北市議員游淑慧認為，北市教育局不承擔責任才會導致校園感染狀況直線攀升，怒批「柯式部署，市民都在等！」

游淑慧在臉書表示，停止到校上課的決定，應該由教育局統一決定，避免短期內反覆停課、復課，否則只是徒增染疫風險並增加師生困擾，但北市教育局卻始終不願負起承擔的責任，最終導致校園感染狀況直線攀升。

游淑慧指出，截至10日晚上9時為止，北市已有797名教職員染疫，還有10093位孩童確診，其中沒有打疫苗的國小及幼稚園孩童約6100人，占總額的6成，顯示沒有打疫苗、沒有保護力的學童，面對疫情的狀況確實比較嚴峻。

游淑慧認為，暫停到校上課應是為了預防疫情擴散，而不是等確診狀況嚴重後才開始停課，直言「既然柯市長預估疫情的高峰期會在5月23日到月底， 那除了預言之外， 台北市政府到底要怎麼因應？」

游淑慧說，台北市長柯文哲每天都講很多話、酸很多人，但到底什麼是柯式部署，所有市民都還在等，「柯市長想好再講，不要亂罵！」