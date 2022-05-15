據報導，行政院拍板居家隔離將再鬆綁，即打滿3劑疫苗者快篩陰性免隔離，最快將於明（16日）實施，新聞一出後也引起Ptt鄉民們熱烈討論，儘管有鄉民贊成，但不少鄉民也憂心確診數恐將會再暴增。

《中時新聞網》報導，行政院長蘇貞昌14日出席「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」擴大防疫會議，據悉會中拍板鬆綁「3＋4」居家隔離，最快預計16日起打滿3劑疫苗，快篩陰性免隔離。對此，行政院今（15日）表示，鬆綁「3＋4」居家隔離相關措施，統一由中央流行疫情指揮中心對外說明。

相關新聞被轉發至Ptt後，立刻引起正反意見鄉民熱議，有支持的鄉民表示「要共存本來就不用快篩陰還隔離」，但也有不少鄉民憂心表示「疫情不炸鍋才怪，3+4才多久又放寬了」、「問題是打滿三劑還是可能陰轉陽吧？」、「這樣確診數絕對會再暴增」、「防重症吧，不過不是也有人三劑重症？」，更有鄉民質疑「打三劑領不到隔離險了嗎？」、「怎麼又是行政院發號施令？」。