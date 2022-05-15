中央流行疫情指揮中心採購的口服抗新冠藥物Paxlovid日前有100盒送抵台南市的「核心藥局」，台南市藥師公會編配給各行政區8家「衛星藥局」，3天來已有30位確診者憑醫師處方箋，由藥局提供免費送藥到府，縮短確診到服藥的時間。

台灣新冠肺炎疫情近日確診死亡數攀升，民眾更關心確診之後可及時治療。台南市藥師公會表示，患者確診後5天服藥，藥效最好，但快篩出現陽性，再前往PCR排隊的過程，往往需耗掉1、2天時間，容易延誤服藥黃金期，加上過去口服藥需要到醫院才能領取，增加確診患者的不便。

台南市藥師公會8家社區藥局共取得100盒口服新冠藥物Paxlovid，每家約有10盒，需處方箋領藥，並提供送藥到府，可縮短患者從確診到服藥的時間，有助發揮療效。

台南市的確診者透過網路視訊看診，取得處方箋，就可以聯繫有藥物的衛星藥局，由藥局送藥，避免再請親友到醫院領藥的風險。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，10日已接到第1張處方箋調劑，首位領藥服用的病患轉述，服用該口服抗病毒藥物後的第2天，感覺輕鬆許多。

台南市目前各行政區編配的供藥藥局為：東區的晉大藥局、中西區的吉仁大藥局、南區的欣昌藥局、北區的樂森藥局、安平區的府前藥師藥局、安南區的涂逸權藥師藥局及建壽藥局。3天來已有近30位確診者及親友攜健保卡到完成代領藥的程序