「65歲以上快篩陽就給藥」抄襲雙北？ 陳時中：沒有誰先誰後

本土疫情大爆發，PCR採檢量能面臨嚴峻考驗，中央流行疫情指揮中心近日與專家、地方政府討論相關議題，然而許多議題尚無達成共識，但65歲以上(非三類對象)快篩陽性經醫師評估則可投藥，也都認為應該進一步放鬆減少醫療壓力，這部分已有共識，在研議相關配套後就會來實施，預計明天之後會來公布。

指揮官陳時中表示，近日有和專家地方政府討論相關議題，當討論到居家隔離3+4作法應適度調整鬆綁，例如已經打過三劑疫苗者可以放寬隔離強度，這部分今早還沒有達到共識，主要有人認為要更鬆綁，希望都進到0+7或低度管制等。

有共識的部分，大家都一致認為行政負擔一定要減低，強度上就要放鬆，我們提出65歲以上(非三類對象)快篩陽性經過醫師評估就可以處方給予投藥，這為目前降低死亡率的重要手段，這是今天有共識的，中央和地方共同研擬配套措施，儘速納入醫療照護體系實施，預計明天之後會來公布。

陳時中進一步解釋，今天和專家、地方談的是居家隔離者，居家隔離只有同住的親密接觸者，在有打完三劑疫苗下相關管制可以放鬆，提出希望可以進行自主防疫或自主健康管管理7天，但因為強度上略有不同，大家對強度不同都有不同看法，然而親切接觸者上，高雄有10％左右陰轉陽，以前也有相當比例同住家人陰轉陽比例高，一下全部放開對防疫可能有影響。

陳時中說，但大家都一致認為要放鬆，只有一個縣市認為要維持原來強度，但到鬆到什麼地方大家看法不同，我不會特別堅持哪個方向，畢竟要可行性高、願意做，成效才會出來，這些我都尊重。

陳時中說，方向是打完三劑疫苗，可以「類0+7」，至於自主防疫或健康管理，大家都有充分討論，都要再討論後才會予以定案。