「擊鼓追風吟排灣」練習場景。(校方提供)

黃筠喬(左起)、吳沛宸、蔡嬡齡、郭丞遠獲111年度全國專題製作競賽專題組藝術群銀牌。(校方提供)

中華藝校應邀演出「擊鼓追風吟排灣」。(校方提供)

今年全國專題製作競賽，中華藝術學校以「擊鼓追風吟排灣」，將學校的特色課程「街舞」及「非洲鼓」，融入排灣族的傳統歌謠及舞蹈，雖然學生都是第一次參賽，但在79組隊伍中脫穎而出，獲得專題組藝術群全國第2名。

中華藝校有40多位原住民學生，影劇科及影劇技術科就占了30位，「擊鼓追風吟排灣」即由來自屏東排灣族的郭丞遠，以及蔡嬡齡、黃筠喬、吳沛宸、高晨欣等人共同創作。

本身是阿美族的參賽學生組長吳沛宸說，「擊鼓追風吟排灣」安排部落耆老、青年訪談，排灣族古調吟唱、排灣族吟唱教學、非洲鼓與排灣族對話等課題，並延伸發想對鼓者、舞者的服裝設計，研發非洲鼓和原住民四步舞、男女古調吟唱及非洲鼓的結合。

排灣族郭丞遠說，因惦念著對表演藝術的憧憬與熱情，所以從其他學校的廣告設計科轉學到藝校。對於專題製作，他說焦點融入街舞，並藉此分享排灣族傳統歌謠所傳遞的訊息，另與其他成員深入三地門探訪排灣族傳統部落，安排導覽及邀請部落耆老吟唱教學，讓成員們對原住民文化藝術更有認同感。

科主任李寧表示，「擊鼓追風吟排灣」結合12年國民基本教育課程綱要前導學校及高職優質化輔助方案，開發設計「肢體與聲音創作實作的非洲鼓節奏」、「舞蹈編排實作的原住民舞蹈及流行舞蹈」、「展演實務及專題製作」等課程，不僅讓學生了解原住民的舞蹈歌謠，也能激發他們在跨領域學習的設計與邏輯思考。