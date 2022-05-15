花蓮縣長徐榛蔚與衛生局長朱家祥今出席中央流行疫情指揮中心視訊會議，除提出目前縣內遇到的困難，也希望中央能盡量簡化各項防疫政策的調整，讓第一線的防疫工作能落實在「防疫」上。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

中央流行疫情指揮中心今與地方政府視訊會議，針對目前的防疫措施及地方醫療量能等進行討論，其中，花蓮縣長徐榛蔚除提出外地遊子染疫返鄉隔離遇到困難、第一線醫護所需的防疫物資等問題，也希望中央能盡量簡化各項防疫政策的調整，讓第一線的防疫工作能落實在「防疫」上。

中央流行疫情指揮中心今針對居家隔離與接觸者匡列新制，及65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物等2項措施進行意見交流，並了解地方目前在防疫上遇到的難題為何，花蓮縣長徐榛蔚和衛生局長朱家祥也提及縣內目前防疫的需求，盼中央能儘早配發防疫醫療物資。

徐榛蔚先針對縣內大學（專）生、國軍弟兄，及其家人照護提出反應，她說，避免上述提及對象因染疫回到戶籍地隔離，將感染源帶回原本是安全區的戶籍地，進而延伸成社區感染，造成社區內更多民眾染疫，請中央相關單位能夠提供集中照護之處，嚴防感染源在社區擴散的風險。

徐接著說，全台確診人數逐日攀升，第一線醫護對於防疫醫療物資使用量及需求量亦大幅提高，花蓮縣府日前已向中央提出申請配給防疫醫療物資，但迄今未能獲得，懇請中央正視地方醫護的健康安全，儘速配發N95口罩、防護衣及快篩試劑等相關防護醫療物資，給予醫護基本保障，避免防疫醫護體系崩塌。

最後，徐榛蔚指出，疫情發展迅速，中央也不斷隨疫情發展，滾動調整防疫政策，雖然縣府會遵循中央腳步，落實防疫政策，並即時宣導、衛教，盡可能將防疫政策讓花蓮鄉親周知了解，不過還是希望能盡可能簡化各項防疫政策的調整，讓第一線防疫工作落實在「防疫」上。