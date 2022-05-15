中央流行疫情指揮中心今與地方政府視訊會議，針對目前的防疫措施及地方醫療量能等進行討論，其中，花蓮縣長徐榛蔚除提出外地遊子染疫返鄉隔離遇到困難、第一線醫護所需的防疫物資等問題，也希望中央能盡量簡化各項防疫政策的調整，讓第一線的防疫工作能落實在「防疫」上。
中央流行疫情指揮中心今針對居家隔離與接觸者匡列新制，及65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物等2項措施進行意見交流，並了解地方目前在防疫上遇到的難題為何，花蓮縣長徐榛蔚和衛生局長朱家祥也提及縣內目前防疫的需求，盼中央能儘早配發防疫醫療物資。
徐榛蔚先針對縣內大學（專）生、國軍弟兄，及其家人照護提出反應，她說，避免上述提及對象因染疫回到戶籍地隔離，將感染源帶回原本是安全區的戶籍地，進而延伸成社區感染，造成社區內更多民眾染疫，請中央相關單位能夠提供集中照護之處，嚴防感染源在社區擴散的風險。
徐接著說，全台確診人數逐日攀升，第一線醫護對於防疫醫療物資使用量及需求量亦大幅提高，花蓮縣府日前已向中央提出申請配給防疫醫療物資，但迄今未能獲得，懇請中央正視地方醫護的健康安全，儘速配發N95口罩、防護衣及快篩試劑等相關防護醫療物資，給予醫護基本保障，避免防疫醫護體系崩塌。
最後，徐榛蔚指出，疫情發展迅速，中央也不斷隨疫情發展，滾動調整防疫政策，雖然縣府會遵循中央腳步，落實防疫政策，並即時宣導、衛教，盡可能將防疫政策讓花蓮鄉親周知了解，不過還是希望能盡可能簡化各項防疫政策的調整，讓第一線防疫工作落實在「防疫」上。
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