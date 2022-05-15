「侯家軍」出身，有「最美背後靈」之稱的國民黨新北市議員參選人戴湘儀，今（15）日快篩驗出2條線。她透露，光是走去醫院的20分鐘路程，就讓她喘到幾乎寸步難行，感嘆說馬路上的各種排隊人潮，「現在，我能深深的體會。」

戴湘儀表示，昨天晚上開始出現全身發冷、疼痛、咳嗽、喉嚨痛、胸悶及沒胃口想吐的症狀，快篩結果為陽性的2條線，今早依照1922指示前往家中附近的醫院，結果發現線上預約早就額滿，現場開放的名額也不多，「想到馬路上醫院旁的各種排隊人潮，現在，我能深深的體會」。

戴湘儀透露，前往醫院的路程不過短短20分鐘，但卻讓她走的很喘，幾乎寸步難行，全身骨頭也都像要被拆掉一樣，決定在家好好休養，等明日狀況好轉的話再到醫院去排隊做PCR。

戴湘儀說，確診民眾須撐著身體在隊伍中等候數小時，沒有親身感受，就不能真正體會這種辛苦，而只要看著長長的排隊人潮，就應該能夠清楚明白醫院量能已經不夠，「與其讓生病的民眾受苦，為何不將『快篩視同確診』！」

戴湘儀認為，現在應該讓醫院正常運作，並把人力留下來照顧中重症的病患，如此一來才能降低死亡率，感嘆說「侯市長的喊話和語重心長，CDC曾幾何時聽了？」