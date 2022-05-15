羅東鎮公所表示，今（15日）已完成公所內、外清消作業，民眾可安心前往洽公。（羅東鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

羅東鎮長吳秋齡今（15日）公布PCR採檢為陽性確診，已依照7＋7居家照護、自主健康管理辦理。（羅東鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣的羅東鎮長吳秋齡昨（14日）因喉嚨感到不適、輕微咳嗽，自行快篩為陽性，隨即前往醫院急診進行PCR採檢，今（15日）確定為陽性確診，目前身體狀況一切穩定，為輕症個案，將依照7＋7居家照護、自主健康管理各項防疫規定辦理，其同住家人快篩皆為陰性。

羅東鎮公所表示，今（15日）已完成公所內、外清消作業，民眾可安心前往洽公；吳秋齡表示，目前是疫情感染高峰期，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、配戴口罩等防護措施，減少不必要的移動、活動或集會。