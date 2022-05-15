國內新冠疫情嚴峻，為提高採檢量能，行政院指示在北北基桃等4縣市加開9處大型PCR篩檢站，預估每日可採檢500至1000件，然而有專家擔憂，因為PCR相當難排因此出現沒有採檢的「蓋牌現象」。中央流行疫情指揮中心表示，對於是否蓋牌並不清楚，但增設篩檢站就要分散採檢壓力，也提醒排隊時要保持適當距離。

因應確診人數持續上升，但若沒有經過PCR篩檢確診，民眾無法領取藥品和請領保險，因此中央指示基隆、雙北、桃園等加9處加開大型PCR篩檢站減少醫療院所的壓力，另外專家擔心民眾快篩陽性，但PCR相當難排因此沒有採檢，因此出現「自我蓋牌」現象。

指揮官陳時中表示，現在PCR檢驗量能沒有少，可能台北市採檢點排隊的人很多，北北基桃這幾個熱區相對確診比較多，採檢需求也高，多設幾個篩檢站希望可以分散採檢的壓力，希望不要排那麼久就可以採檢得到。

陳時中說，自我蓋牌部分我們並不知道，一般來說，當快篩陽性時大家都期望盡快透過PCR來確定是否確診，不過北北基桃陽性率很高，排隊時要維持社交距離，口罩帶好不要過於擁擠。

指揮中心傾向65歲以上長者先給藥，快篩陽姓視同確診等，遭批都慢雙北一步，甚至認為抄襲，對此陳時中表示，這件事沒有所謂誰先誰後，指揮中心不會提出政策構想就照單全收，會評估全面效應。

媒體問到，若兩次快篩都陽性是否考慮規劃視同確診？陳時中說，這樣的情況視同確診這也不是不行，就是要看陽性預測率，新北市陽性相符度有97%，想說是否新北市的陽性率特別高，所以新北市先做，但若新北市先做，其他外縣市的人跑到新北市，這樣又加重最忙的地方醫療負擔，地方的決策建議我們都會參考，但中央必須考慮全國事務如何平衡，這是我們思考的事情。