苗栗縣16日起開放3類施打第4劑疫苗。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者分布圖。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

疫苗施打日程。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣可施打疫苗的醫療院所。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天15日新增新冠肺炎本土確診883人，衛生局也提醒，配合中央政策16日起，開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫力低下者施打第3劑新冠疫苗滿5個月，可接種第4劑。

衛生局指出，今天確診者其中男性443位、女性440位，年齡分布1歲以下至93歲，昨天14日4個社區PCR常設篩檢站共採檢626人，有228人陽性、398人陰性，陽性率達36.4％。

衛生局長張蕊仙表示，今天65歲以上長者確診53人佔確診案例6％，目前全縣65到74歲第3劑新冠疫苗施打率為69.5％、全國平均75.4％；75歲以上為52.7％、全國平均61.4％，接種率仍偏低。

縣府配合中央政策自5月16日起受理下列對象接種第3劑間隔5個月後，可接種第4劑，包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者。

前述對象不論先前劑次接種廠牌，第4劑可接種Moderna(半劑量及高端，當天已符合接種第4劑條件者，18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者約計191人、65歲以上長者約計310人，另外，機構住民採集中造冊由醫療機構入機構集中施打。