今年6月3日就是端午節，今（15）日清早在高雄市天明功德會的門外，許多志工們忙進忙出，準備美味素粽要和獨居長輩分享。此活動已邁入第21年，眾人於今日致贈超過4400顆素粽，分送給2200名長輩。
天明功德會理事長邵清進表示，每年固定三節前夕製作節慶美食，受疫情影響，活動曾一度暫停舉辦，但感謝功德會的志工們提高防疫規格，使活動得以順利舉辦。
製作素粽程序浩大，從事前備料、洗粽葉、包餡、炊粽等，耗費近一周的時間才能完成，15日更動員近30名志工綁粽子，同時集結36個社福團體的力量，及時分送粽子，溫暖長輩的心。
高雄市社會局長青中心表示，感謝天明功德會及各長青社區關懷服務隊、社區照顧關懷據點長期提供獨居長輩關懷服務，於傳統節慶舉辦愛心送暖活動，讓獨居及弱勢長輩不孤單。
隨著高齡少子化社會及家庭型態變遷，獨居長輩人數也隨之增加，社會局說，如果民眾的周遭有需要關懷的獨居長輩，歡迎與長青中心聯繫，讓長輩得到適合的協助與照顧。
素粽端午節獨居老人天明功德會
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