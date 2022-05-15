全國新冠疫情狂燒，全台15日新增6萬8732例本土病例，台中市也新增4029人，相關疫情重點台中市將在下午3點召開記者會說明；台中市衛生局長曾梓展表示，中央流行疫情指揮中心（15日）早上召集各縣市首長開會，台中市反映盼快篩陽有高風險就先給抗病毒藥，另也希望接觸者居隔3＋4可改為自主防疫，減低基層行政負擔。

曾梓展表示，會議中，各縣市代表都希望在PCR量能趨於飽和時，可以用快篩陽來做抗病毒藥給藥標準，但仍希望65歲以上長者、有慢性病或免疫疾病等高風險族群無論有無症狀就先給藥，而一般民眾因中重症風險較低則需快篩陽加上有症狀才給予抗病毒藥。

曾梓展也說，對於接觸者居隔部分，台中市和多個縣市都希望取消同住家人3＋4的居隔規定，因為雖然已縮減匡列對象，並由確診者自填疫調，但隨確診者不斷增加，開立居隔單也加重行政負擔，他舉例有些人填了同住家人需匡列後，又致電衛生局，可傳染期也曾跟那些人聚餐，要求補發居隔單，徒增困擾；但這部分中央流行指揮中心未明確給出決定。