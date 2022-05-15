屏東縣政府公布15日新增1299本土病例，16日開始將配合中央政策，開放特定對象第一次追加劑滿5個月，可施打第四劑，另65歲以上民眾於5月底前施打疫苗，會提供500元獎勵。

屏縣衛生局表示，16日起，65歲以上長者、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，第一次追加劑滿5個月，即可施打第四劑，可選擇接種半劑莫德納、高端。

衛生局指出，全縣14日33家衛生所兒童疫苗共施打2151人，6-11歲總人口數3萬4659人，已施打人數1萬1869人，施打率34.2％。目前屏縣疫苗覆蓋率，依戶籍地總人口數算，第一劑83.98％，第二劑76.69％，追加劑（第三劑）58.82％。

屏縣府也統計5月1日至14日確診個案年齡層分布，10歲以下12％，11至20歲12％，21至30歲20％，31至40歲17％，41至50歲14％，51至64歲16％，65歲以上9％。

另目前全縣居家隔離人數1503人，今日解隔917人；5歲以下確診累計768例，176例解除隔離，1名中重症轉高雄長庚醫院治療。居家照護累計5741人，解除1168人。全縣部分班級暫停實體課程校數有79校、130班。