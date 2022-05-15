為延續去(110)年參加法國巴黎連鎖加盟展能量，由經濟部國際貿易局委託外貿協會辦理的「台灣連鎖品牌歐洲線上拓銷團」，於本(111)年5月11日正式開團，邀集國內19家連鎖品牌業者，不畏疫情，以線上方式辦理一對一媒合洽談會，吸引來自德國、英國、義大利、荷蘭、西班牙、波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等近10國25位買主參與，完成102場次線上洽談，預期潛在商機超過645萬美元。

本團徵集19家深具知名度的台灣連鎖品牌業者一起出擊，包括Coco都可、日出茶太、歇腳亭、鮮茶道、Mr. Wish、Mr. Sun及北回；專業咖啡品牌的黑沃咖啡、歐客佬；茶飲零售商徐可波、歐比特；茶飲原物料商上統食品及設備商科祿柏；台灣特色美食炸雞大獅、千千虎掌燒等。透過此次線上洽談相信有助歐洲買主更了解台灣連鎖產業完整的供應鏈，從原物料、創新軟硬設備、門店經營術到授權代理，任何環節處處有商機。

在集結外貿協會派駐歐洲12個外站之力，以團體戰之姿全力拓銷下，本次線上洽談成功邀集許多具分量的買主，如義大利大型食品進口商K集團，除有自營超市通路外，同時也是當地中、日餐廳及珍奶連鎖店之食材原料供應商，渠對炸雞大獅具高度興趣，未來合作可期；另外深耕匈牙利手搖飲市場多年，同時也是珍珠奶茶進口及品牌商的F公司，也希望透過本次活動發掘更多台灣優質產品，有助事業版圖的擴展。

鑑於時差，本次線上洽談場次多集中於下午時段，不論對參團業者或買主都是體力、耐力的考驗，但對活動成效都表達一致的肯定。台灣業者表示，此次洽談海外買主多元，有專門從事國際貿易業者，尋找優質產品進口，亦有海外買主欲開發新事業版圖，搶占年輕族群飲品市場；海外買主表示，此次洽談深知台灣連鎖產業發達，也從洽談中認識台灣品牌對於品質堅持，後續商機可期。