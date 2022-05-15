居隔3＋4變成0＋7？ 陳時中回應了

疫情急速升溫，中央疫情指揮中心今天上午召集各縣市首長召開全國視訊會議聽取意見，各縣市發言踴躍，但並未做成決議。65歲快篩陽性者用藥措施已有共識，但對已施打3劑疫苗的密切接觸者，新北、北市、高雄市、中市及南投等大部分縣市都朝向「自主健康管理」；但中央疫情指揮中心趨向採「自主防疫」。

中央疫情指揮中心此項全國視訊會議在上午10時召開，急找各縣市首長及衛生局長與會，由指揮官陳時中主持聽取各縣市意見。彰化縣政府表示，縣長王惠美親自與會，各縣市很踴躍，但並未輪到王惠美發言；南投縣府指出，會中聽取各縣市意見及討論，但未做出決議。

據了解，65歲快篩陽性用藥問題，各縣市大多達成共識，65歲快篩陽性者由醫師遠距視訊看診後，依專業意見開藥。

據指出，對於已打3劑疫苗的密切接觸者的防疫措施，新北、北市、高雄市、中市及南投等縣市都朝向贊成採「自主健康管理」，不須快篩即可外出，但禁止前往人潮擁擠、聚會及餐廳內用；但中央疫情指揮中心趨向採「自主防疫」，仍須快篩陰性才能外出，但禁止前往人潮擁擠、聚會及餐廳內用。