汐止夢湖靈隱寺火警 火勢迅速控制無人傷 起火原因待查 15:062022/05/15 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 汐止靈隱寺下午傳出火警。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市汐止區夢湖路靈隱寺今（15）日下午2時許突然從寺內冒出火煙，新北市消防局獲報立即派遣第六中大隊、汐止、秀峰、社后、橫科、深坑、萬里、新店分隊共20車47人前往灌救，火勢在20分鐘後控制，現人無人員受困，起火原因仍待調查。 士林福壽街平房2樓起火 警消不到10分鐘迅速撲滅火勢 台南東區公寓凌晨惡火住戶驚逃 17人脫困6人送醫 #汐止 #夢湖 #靈隱寺 #火勢 #灌救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門城區攤位竄火舌 警消出動灌救半小時內撲滅 15:232022/05/03 社會 4字頭住台北 甲山林賞屋潮周周破百組 04:102022/05/08 地方新聞 台中火力電廠輸送帶起火 燃煤悶燒 9消防車急灌救 12:112022/04/29 社會 民生汐止線與基捷汐東段串接無進展 議員轟10年來原地踏步 15:462022/05/06 生活 汐東線、基捷加持 商辦將東進 04:102022/04/16 財經要聞 谷關特戰訓練中心打靶「命中輪胎」 釀濃煙竄燒 14:392022/05/06 社會 新北篩檢量已達70萬人次 汐止、三重加設篩檢站 12:342022/05/14 生活 臉部平權台北國道馬拉松來了！ 5／15這些路段封閉 13:072022/05/11 政治 汐止打造生醫、資通訊產業園區 04:102022/04/16 財經要聞 汐止水返腳公園、新昌市民活動中心啟用 侯友宜趕場揭牌 18:302022/05/14 生活 火勢助長野火 美新墨西哥州數千居民準備撤離 13:152022/05/02 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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