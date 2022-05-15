新北市汐止區夢湖路靈隱寺今（15）日下午2時許突然從寺內冒出火煙，新北市消防局獲報立即派遣第六中大隊、汐止、秀峰、社后、橫科、深坑、萬里、新店分隊共20車47人前往灌救，火勢在20分鐘後控制，現人無人員受困，起火原因仍待調查。