女星何如芸當年在事業正盛時，嫁給花蓮美侖飯店董事王敏錡，隨即毅然淡出演藝圈，不料豪門婚在16年後破局，她在2019年訴請離婚，官司目前仍在纏訟中，何如芸斷開豪門媳婦身分後，重返熱愛的演員工作，53歲的她最近跟朋友聊起養老話題，她也將老年規劃透露給兒子知道，不料竟逼哭小兒子。

何如芸嫁入豪門後，扛起生子壓力，接受試管嬰兒療程終於生下2個兒子，甚至為了拚生個女兒，而做了高達25次植入，連醫生都看不下去，苦勸她停止，而何如芸決定與王敏錡離婚後，2個孩子被送到新加坡讀書，她平時只能透過跟兒子們視訊，一解思念之苦。

何如芸昨天(5/14)在臉書po文，表示跟朋友們聊到老年規劃，「我們一致認為應該一起打包去住養老院，彼此也有照應」，之後跟小兒子視訊，她提問：「你覺得媽媽老了要住哪裡？」，孩子回應：「我買房子給妳住！」，何如芸則覺得這樣不妥：「可是我想去住養老院耶！你有空再來看我就好」。

小兒子詢問養老院是什麼？何如芸回應就是一個將老人家聚在一起照顧的地方，「看醫生也一起，走不動有人推輪椅，生病也有人送醫院的那種地方…」，結果還沒講完，兒子就哭了，讓何如芸大感意外，表示不是故意說反話，「刺探小孩愛不愛我這很幼稚，我不會這麼幹，我是真的想去住養老院」，她原本只盤算著讓兒子幫她找一間好一點的養老院，願意幫忙付費更好，沒想到小兒子是這樣的反應，「不管之後他記不記得這題他回答了什麼，此刻我是開心的，So sweet！」。