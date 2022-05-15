新竹縣社區篩檢站資訊。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣15日新增1871例新冠肺炎本土確診案例，分別為952名男性與919名女性，年齡分布在0到99歲，12歲以下191位、65歲以上109位，主要集中在青壯年為主，約占79％。新竹縣目前居家隔離396人，居家照護5417人。

新增1871例本土個案分別分布在竹北市701例、竹東鎮280例、湖口鄉353例、新豐鄉169例、新埔鎮94例、關西鎮61例、芎林鄉41例、橫山鄉31例、寶山鄉42例、北埔鄉22例、峨眉鄉12例、尖石鄉46例、五峰鄉19例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局表示，新竹縣社區篩檢站均提供採檢、診療、領藥、衛教、繳費一條龍服務，以便利民眾也落實醫療量能分流。衛生局提醒採檢民眾於採檢完24小時後即可至健保快易通查詢檢驗結果，不需再電話詢問採檢醫院。

新竹縣無症狀及輕症個案比例約占全縣確診個案的99.7％，為此竹縣整合縣內醫療機構、縣府團隊、鄉鎮公所做了多項應變措施，共同提供包括生活照顧、醫護關懷、視訊診療、確診婦兒專責醫院輪值等。

篩檢資訊：

一、購買實名制快篩試劑

民眾可至合約健保藥局或衛生所購買實名制快篩試劑。

二、一般民眾自行快篩陽性可至社區篩檢站接受公費PCR採檢

請戴好口罩，自行前往社區篩檢站勿搭乘大眾運輸工具，並將陽性快篩試劑密封包裝好，一併攜帶至新竹縣社區篩檢站接受公費PCR採檢，採檢完畢也請自行返家等候結果通知。

社區免費篩檢站：

每日上午9時至12時 新仁醫院急診室外

每日上午11時至下午2時 湖口仁慈醫院急診室外

每日下午6時至9時 竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東台北榮總新竹分院急診室外

疫苗接種資訊：

一、各衛生所、合約診所仍持續提供疫苗接種服務，服務時間地點可至竹縣疫苗地圖查詢。

二、校園接種COVID-19疫苗已開始實施，因各種原因無法參加校園接種的6-11歲學童也可由家長帶學童至新竹縣疫苗接種合約院所預約接種。