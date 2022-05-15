新冠藥物在台灣至今仍嚴管，國民黨醫療委員會指出，美國聯邦政府推出一個快速防疫方案，任何人若有症狀，直接到附近指定的診所或藥局，檢測為陽性且適合服藥，該診所或藥局就可以直接開藥，而疾管署不斷駁斥美國在賣場就可以取得治療藥物，並強調美國也要處方籤，卻規避「我們都沒藥」的重要事項。

國民黨醫療委員會表示，疾管署近日駁斥民間人士以及國民黨新聞稿中「美國在賣場就可以取得治療藥物」，還特別在疾管家強調美國也要處方籤，與我國規劃相同等，這個例子可以給我們看到吵架、纏夾，與認真討論事情的差異。也可以看到，在台灣要批評政府政策，一個字都不能錯；但政府政策弄錯或聲明有誤，一點關係都沒有。

國民黨醫療委員會指出，事實美國聯邦政府推出一個Test to-Treat的快速防疫方案，任何人若有症狀，直接到附近指定的診所或藥局，檢測為陽性且適合服藥，該診所或藥局就可以直接開藥。

國民黨醫療委員會說，這個方案很方便，你可以查詢附近的藥局，然後去檢測，如果陽性反應，他們會從 healthcare provider 處幫你取得處方籤，然後現場領藥。你也可以在家自行快篩，然後拿結果到這些指定場所，他們的healthcare provider評估過後也可以給藥，總之就是一條龍檢測、診斷、給藥一口氣處理完畢。

國民黨醫療委員會提及，國民黨新聞稿要說的是「美國藥物很多、很方便，又免費，臺灣沒藥沒準備」；疾管署抓住「不用處方籤」這個點就一直打，然後說美國跟我們都「相同」，我國疾管署的回應，就可以讓人覺得國民黨說美國「賣場取得藥物」「免費取得藥物」「藥很多」都是胡說八道，所以自己「藥不夠」的問題就被忽略了，然後就規避了「我們都沒藥」這件重要事項。

國民黨醫療委員會認為，所以要是覺得有症狀，的確可以直接去賣場藥局，檢測出陽性就拿藥，藥劑師自己不能開藥，但這些單位都有合格可開處方的醫療人員，甚至可以在家中快篩後就拿結果去給他們評估，表示無須PCR吧，想起《鹿鼎記》裡面，施琅作了一篇祭文，自比「不學伍子胥報復」，卻被韋小寶扯成「自己伍子胥詛咒亡國」。