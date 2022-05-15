波蘭史上首位WTA巡迴賽世界球后思薇雅蒂（Iga Swiatek）氣勢越來越旺，在羅馬大師賽女單準決賽6比2、6比1擊敗白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），將個人連勝場次推進到27，為職業女網7年來最長的連勝紀錄，而女網史上最長連勝利紀錄，是「女金鋼」娜拉提諾娃（Martina Navratilova）在1984年創下的74連勝。

美國球星、前世界球后小威廉絲（Serena Williams）曾於2014到2015年締造過27連勝紀錄，在今年3月澳洲球后巴蒂（Ashleigh Barty）意外宣佈退休而登上世界第1的思薇雅蒂，成為世界球后之後已經10連勝，是第一位坐上世界第1寶座後前10場比賽都贏球的女單球員。

「我原本為自己可以一直做得越來越好持續感到意外，但現在我可以相信天空才是我的極限，這是最有趣的一點。」思薇雅蒂這麼說，她在與莎芭蓮卡這場比賽中致勝球和非受迫性失誤各15次，莎芭蓮卡則是出現多達31次非受迫性失誤，只打出8個致勝球，當比賽結束時，思薇雅蒂揮舞手臂鼓勵觀眾再更大聲替她加油，「今天我覺得自己很懂怎麼打紅土比賽。」

思薇雅蒂是去年羅馬大師賽女單冠軍，今年尋求連莊，決賽對手是突尼西亞女將嘉柏（Ons Jabeur），而嘉柏上一站才在馬德里大師賽奪冠，最近也是11連勝、狀態極佳。