1名男大生在《Dcard》發文，日前他和女友在床上大戰3回合後，發現自己到隔天仍全身無力，快篩後才驚覺自己確診，貼文一出網友們紛紛笑說：「還好隔離前有先愛愛」。

原PO在社群網站《Dcard》發文，他表示日前帶女友去考駕照，女友順利考完試後，2人簡單吃完午餐就返家避暑睡覺，2人返家後因氣氛使然，來回激戰3次才休戰，他表示，以往通常1晚1次，但這次卻罕見大戰整晚，他一度累到懷疑自己體虛。

隔天上班時，原PO身體狀況仍未好轉，還覺得身體越發疲倦，經家用快篩試劑檢驗後，出現2條線，結果呈陽性，才驚覺自己確診；原PO苦笑，他沒想過這輩子的運氣竟用在快篩陽性，更沒想到會在與女友激烈性行為後確診。

網友們紛紛在貼文下爆笑留言：「幸好被關之前還有愛愛到」、「就叫你要戴口罩了吧」、「甜蜜的負擔」、「我看完很想笑也，希望身體快點康復，跟你女友在啪啪」、「所以說疫情期間請避免人與人的連結」、「過沒多久也可以順便驗孕」、「你女友沒有另類的兩條線嗎」、「再做一次才會轉陽」、「我也是跟男友一天啪兩次，隔天他確診，但我連續七天陰性也沒症狀，免疫之神」。