預計明年中旬完工的台北市萬隆東營區社福設施，由北市社會局委託工務局新工處代辦，去年3月傳出鄰損案後，遲至今年才補強完畢，台北市議員王閔生批評，公共工程鄰損案不僅分案不確實、甚至未比照民間鄰損案列管，簡直弔詭，呼籲市府建立資料庫，按時追蹤通報修繕進度。建管處長劉美秀表示，會考慮研擬跨局處通報機制。

王閔生指出，北市府在公共工程鄰損案管理上缺失眾多，通報方面，研考會在接獲民眾打1999陳情後，竟未通知建管處列管，即便工程代辦單位新工處隨即辦理會勘、委託土木技師公會鑑定，看似誠意十足，卻時隔7個月才取得報告，聲稱鄰損不影響結構，導致民眾憤怒離場。

「太弔詭了吧！」王閔生批評，在萬隆東鄰損案落幕後，他原想追查鄰損案控管狀況，一問之下才得知，建管處僅列管私人建案鄰損案，公辦建案卻毫無紀錄，他質疑，任何新建物的鄰損列管都應由建管處負責，怎會交由各代辦局處分頭處理，造成控管追蹤出現困難。

王閔生提出3大建議，首先是鄰損案件通報1999後應確實分案，除通知代辦工程單位外，也應分案至列管鄰損案件的建管處，其二為各局處代辦公家工程時，若鄰損通報就該主動通報建管處，同時建立公共工程鄰損案件數據資料庫，方便控管廠商施工品質，減少案件疏漏情況發生。

對此，建管處長劉美秀坦言，市府損鄰規則中並未區分公共工程和民間建案，只要民眾認為房屋受到損害，都可跟建管處申請後續救濟。公辦建案若出現鄰損案，居民通常會向代辦工程單位陳情，因此建管處列管的案件中，才會絕大多數都是民間建案。

劉美秀說，單獨建立公共工程鄰損案資料庫沒問題，但建管處屬受理單位，重點仍在代辦工程單位應主動通報，未來將討論看看如何建立跨局處溝通管道，看是要以1999通報派案為主，或改由各局處主動通報。