2022台南博物館節推出「南博ONE」慢遊手札，購買後填寫問卷還可獲贈文創禮品。（張毓翎攝）

2022台南博物館節推出「南博ONE」慢遊手札，購買後填寫問卷還可獲贈文創禮品。（張毓翎攝）

今天台南市政府在隆田文化資產教育園區，舉辦台南博物館節宣傳記者會。（張毓翎攝）

迎接18日的世界博物館日，2022台南博物館節推出「南博ONE」慢遊手札，內含南市9大博物館套票優惠，還可獲贈大專院校設計系所與抵坊館舍合作開發的文創禮品。市長黃偉哲說，台南是文化之都、宗教之都、美食之都，也是博物館之都，來台南拜廟、吃美食之餘，可順道逛逛博物館，「人生是多麼療癒」。

呼籲今年世界博物館日主題「博物館的力量」，台南博物館節以「博物館那些療癒的小事物」為主題，販售「南博ONE」慢遊手札，裡面有博物館旅遊資訊、圖文展示、票券及賣店折扣優惠等內容，使用期間至明年4月30日止，每本售價399元，限量1000本，每人限購2本。

市府文化局補充，民眾持這本慢遊手札，到台南左鎮化石園區、山上花園水道博物館、隆田文化資產教育園區、水交社文化園區、台南‧家具產業博物館可各免費入館2次；奇美博物館、國立台灣歷史博物館、南瀛天文館、樹谷生活科學館則可享門票折扣優惠。

手札販售地點包括水交社文化園區、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、隆田ChaCha文化資產教育園區、噍吧哖事件紀念園區；線上通路平台「OPENTIX」也於6月1日上架販售。另文化局邀請插畫家湯士賢繪製博物館療癒事物，讓民眾可以在「南博ONE」FB粉專線上欣賞。

黃偉哲15日到隆田文化資產教育園區宣傳台南博物館節，他直呼，花399元就能暢遊9大博物館，1座博物館大概40多元而已，真的超划算，台南博物館大大小小加起來共57座，每個館都有令人流連忘返之處，歡迎大家來發掘。