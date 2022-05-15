中央流行疫情指揮中心15日上午邀集各縣市政府召開視訊會議，會中針對「居家隔離與接觸者匡列新制」、「65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物」等2項議題進行討論，會中各縣市討論熱烈。台南市政府表示，中央最快下周一會有相關宣布。

市府轉述，據中央指揮中心醫療應變組指出，「65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物」的構想，係因民眾實際染疫後最快2至3天，妥善採驗才有機會快篩陽；從快篩陽性到PCR確診再到用藥臨床期程，可能已經超過5天的黃金投藥期，因此才會研擬對65歲以上快篩陽且非居隔、居檢、自主防疫者，開立口服抗病毒藥物。

至於居家隔離與接觸者匡列新制，中央指揮中心社區防疫組也說，目前密切接觸者匡列對象為「同住親友」，需進行3＋4隔離；但依據現行研究，完整接種疫苗者，染疫與傳播染機率較低，因此將建議完成3劑疫苗接種者可免居隔，直接進行自主防疫或自主健康管理7天。

台南市長黃偉哲發言時，特別替血液透析機構及住宿式長照機構等第一線工作人員的防護裝備、快篩試劑，向中央「請求支援」；中央也允諾，防護裝備及快篩需求先由地方衛生局撥補，中央將會再回補。