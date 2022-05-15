北韓疫情持續延燒，至昨日已累計發熱病例逾82萬例、死亡病例42例。韓國政府正研擬透過熱線，向北韓表達提供防疫援助之意願。

北韓官媒朝中社15日報導，北韓國家緊急防疫司令部宣布，從13日晚至14日下午6時，境內新增逾29萬例發燒病例，新增死亡病例15例。

若從上月底起算，北韓已累計發熱病例逾82萬例，其中約49萬例痊癒，32萬例接受治療。累計死亡病例42例。

報導稱，疫情爆發之初，民眾缺乏對新冠變異株Omicron的了解，且因不熟悉治療方法而引發的死亡病例居多。目前，北韓官方正向民眾積極宣傳正確的療法和保健常識，並加強物資保障，以免居民因隔離和封鎖措施面臨困難。

另據韓聯社引述韓國高層消息稱，韓國目前正在討論，下周正式向北韓提議為其提供新冠防疫及治療支援。據報，韓國統一部將透過兩韓聯絡辦公室的通信聯絡線，向北韓發送電話通知，提議舉行工作會議討論防疫援助事宜。

報導稱，若北韓回應韓國提議，雙方有可能以此為契機舉行工作會議或高層會議；但從北韓的內部氛圍來看，可能不容易達成。金正恩表示，目前疫情蔓延趨勢並非無法控制，屬於在封鎖地區和相關單位內的蔓延。