星座運勢網站「星座上上簽」分析，獅子座、金牛座、天蠍座分手後會逼自己不再與對方聯繫，就算內心再捨不得，還是會狠心強迫自己放下。

▍1.獅子座

獅子座性格比較強勢，談戀愛時雖然很霸道，但是願意對戀人付出許多時間和心力，非常寵愛對方，尤其私底下相處的時候，很喜歡和戀人撒嬌，非常享受兩人時光。獅子座很有原則，無論再怎麼深愛，只要對方踩到心中的底線，他們就會果斷提分手，而且完全沒有復合的可能，雖然心中依然非常捨不得，他們依然還是會堅持不與對方聯繫。

▍2.金牛座

金牛座性格謹慎，不會輕易踏入一段感情，總要經過一段時間的觀察，確認對方符合自己的擇偶條件，才會開始追求，他們的愛情路線不是轟轟烈烈的，而是細水長流型，每次談戀愛都是以結婚為前提交往，放入很深的感情，因此每次分手都會讓他們非常痛苦，曾經深愛的對象卻無法繼續交往，會給他們留下深刻的傷痕。不過金牛座從來不會因為衝動亂提分手，一定是對方有些讓他們無法接受的缺點，才會導致分開，他們認為不應該繼續浪費金錢和時間在不值得的人身上，就算內心悲傷，也會強迫自己不再與對方聯絡。

▍3.天蠍座

天蠍座每次分手的場面都搞得很難看，很少能夠好好分開，他們容易沒有安全感，防備心強，佔有慾高，一旦開始交往，他們會非常專情，也願意付出，但是會希望對方也能同樣地重視自己，他們的愛情很濃烈，但也很沈重，如果對方提出分手，他們會難以接受，甚至會大鬧一場，然後不歡而散，這種分開方式讓天蠍座不敢和對方聯繫，覺得非常丟臉，明明內心還有感情，卻只能強迫自己儘快放下。