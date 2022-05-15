尖石鄉全鄉僅9000多人，確診人數高達400多人，全台防疫能量不足，造成當地族人恐慌，尤其全尖石鄉竟僅有衛生所開賣快篩試劑，不少族人奔波下山卻無功而返，鄉長曾國大建議上級普發快篩劑供偏遠部落鄉親篩檢，讓民眾即時認定確診與否，超前區隔，阻絕病毒擴散。

尖石鄉幅員遼闊，面積500多平方公里，等於兩個台北市大，境內均多是山路，缺乏大眾運輸工具，民眾交通往返極為不便。曾國大指出，以鎮西堡部落為例，距最近快篩劑販售點尖石衛生所往返車程逾4小時，又每日快篩劑限量發售，往往讓遠道而來的族人空手而回。

「難道叫鄉親凌晨兩、三點下山排隊嗎？」曾國大表示，族人每每感到衛生所或是鄰近鄉鎮藥局，號碼牌早就發完，讓族人怨聲載道，他只好向立委高金素梅求援，募得少量快篩試劑，已請社會課統計75歲以上以及中重症風險居民，針對特定族群發放。至於目前已可自行購買進口快篩，曾國大表示，沒有台灣衛生單位認可的，鄉公所不敢提供，怕出現,反效果。

此外，曾國大表示，即使經快篩結果呈陽性反應，復經醫護人員視訊判定需前往最近之PCR採檢點竹東鎮榮民醫院篩檢確認時，又將面臨近8小時歷程，曠日廢時，囿於採檢時段限於夜間6時至9時，倘患者為老幼則需家眷接駁，加促其染疫風險在所難免，造成偏遠村落族人極大困擾與不便。

全國防疫量能不足，已是普遍性困境，曾國大大嘆原鄉更是恍如被遺忘的族群，鑑於鄉內確診個案持續攀升，地方政府苦無經費挹注防疫，在偏遠部落醫療量能趨近於零的現況下，讓確診鄉民陷入苦無奧援、孤立無助的窘境。