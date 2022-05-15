孟耿如與黃子佼於2020年登記結婚，去年11月宣布懷孕喜訊，已知肚子裡是女兒，預產期在下個月，日前她被告知，女兒「小玉米」在肚子裡待得很開心，有在認真考慮要不要催生，如今懷胎9月的她，身體負擔大，因此跟老公黃子佼吐露感到痛苦的情況，沒想到男方的回應，讓孟耿如公開截圖直呼：「應該要揍吧？！」。

先前才被老公黃子佼說背影像企鵝的孟耿如，今天在IG貼出限時動態，曝光老公的私訊截圖，她一連貼上7個哭哭符號，直呼女兒「玉米」太壞了，因為女兒整晚踢她內臟，讓她睡得很不安穩，「想說今天不要進工作室好了，多睡一下」。

孟耿如公開與黃子佼的私訊對話，她吐露懷胎9月2大痛苦，卻被老公兩度以表情符號回應之。(取材自summer1991720 IG)

而聽聞老婆表示被孩子踢得不安穩，黃子佼回了一個笑開懷的表情符號，孟耿如原本不以為意，繼續分享早上起床後，女兒又開始踢她，踢得她胃不舒服，直呼「我覺得好痛苦」，豈料黃子佼聞言後，竟又回了一個一模一樣的笑開懷的表情符號，讓孟耿如氣到回他：「還笑，你自己試試看」，並說「這樣的老公應該要揍吧？！」。

夫妻倆的對話到這裡，雙方都沒再更新，因此不得而知黃子佼得知老婆生氣後，有沒有再說點什麼「安太座」，之後孟耿如又發IG限時動態，曝光了黃子佼就她公開的對話截圖解釋，說因為是用智慧型手機回覆，所以才一直發表情符號，顯然這個理由難以讓老婆信服，孟耿如用了攤手符號，吐槽：「誰現在不是智慧手機？」。