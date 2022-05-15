中央流行疫情指揮中心今(15)日澄清說明，有關立法委員於社群網路質問「政府2年前編列2,314萬預算研發快篩試劑，成果呢？」，查衛福部該預算補助財團法人國家衛生研究院(簡稱國衛院)偕同國防醫學院預防醫學研究所(簡稱預醫所)共同研發，並已於109年技術移轉給國內5組產業團隊進行後續開發、量產，國衛院及預醫所則持續輔導。

指揮中心指出，衛福部於109年以「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」補助國衛院2,314萬進行抗原快篩試劑研發，執行期程為109年1月至110年6月。國衛院據以和預醫所共同研發出具有辨識Covid-19之抗體，並將此抗體技轉予廠商進行抗原快篩試劑產製。國衛院與預醫所於109年4月8日舉辦非專屬授權技術公開說明會，當天有許多廠商表達高度興趣，最後將該技術移轉給國內5組產業團隊，進行後續開發、量產之工作，國衛院及預醫所則持續輔導廠商進行產品化製造。該5家技轉廠商中，已有2家廠商於110年取得核准製造許可(防疫專案核准製造第1106015005號、防疫專案核准製造第1106610168號)，其中1家廠商亦已進行家用抗原快篩EUA申請。

指揮中心重申，有關疫情相關資訊及政策，均會由指揮中心統一對外公布，勿輕信社群軟體流傳消息，以免自身權益受損。另提醒民眾，防疫相關資訊應以官方資訊發布內容為主，若對訊息有疑問，可至政府部門官方網站查詢(如衛生福利部、經濟部、外交部、經濟部、內政部等)，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播。詳情請上官網查詢( http://at.cdc.tw/Q7S2Vt )。