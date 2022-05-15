大陸科學研究團隊早前登上聖母峰，在海拔超過8800公尺處架設自動氣象觀測站，成為全球海拔最高氣象站，團隊15日再在聖母峰營地，將載有觀測儀器的飛船升至超過海拔9000公尺上空，創下飛船大氣科學觀測的世界紀錄。

大陸自主研發的「極目一號」Ⅲ型飛船15日凌晨1時26分，從海拔4300公尺的科研營地順利升空，並以平均每分鐘30公尺的速度上升，於凌晨4時40分達到9032公尺，超過聖母峰8848.86公尺的高度。珠峰科研飛船綜合科研團隊在16支科研小組中人數最多，共有64名隊員，由中科院青藏高原研究所、空天信息創新研究院和長春光機所組成。

飛船體積達到9060立方公尺，總重量約2.6噸。它搭載的觀測儀器主要用於同步記錄從地面到9000公尺高空的大氣組分數據及水氣傳輸過程。測量數據包括大氣水氣穩定同位素、黑碳、粉塵、甲烷、二氧化碳等變化，對研究西風如何影響青藏高原環境變化具有重要作用。