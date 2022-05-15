台南市15日新增2474例確診，今年至昨天累計確診個案2萬1179人，目前仍有1萬7101人還在隔離中。針對明天起將開放部分民眾優先接種第2次追加劑，市府也宣布，即日起「台南打疫苗」網頁版將開放65歲以上符合資格者預約；至於長照機構符合資格的住民，將由機構造冊，衛生局安排醫療院所到機構接種；18歲以上免疫不全及免疫力低下符合資格者，則由原回診就醫院所安排接種。

衛生局長許以霖分析，新增確診者還是以青壯年最多，20至29歲有499例、占比20.2％，30至39歲523例、占比21.1％；至於0至9歲兒童也有271例，占比11.0％。

市長黃偉哲指出，目前全台處於新冠肺炎廣泛社區流行期間，為降低長者染疫後的中、重症風險，中央已宣布開放部分民眾優先接種俗稱「第4劑」的第2次追加劑。市府為方便民眾預約，即日起已在「台南打疫苗」網頁版開放民眾預約第4劑。截至今天中午為止，還有超過2萬劑莫德納及5000劑高端，能提供民眾預約第3、4劑。

許以霖表示，為方便長照機構的住民，全市長照機構將自行造冊，再由衛生所或醫療院所到機構接種，不需要自行預約。至於18歲以上免疫不全及免疫力低下者，請先至原診治醫療院所由原醫師評估可接種後，再由原診治醫療院所安排接種追加劑第2劑。

不過，衛生局也提醒，近期因天氣多變，身體有狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後，就近前往接種。接種後也請多加留意身體狀況，多喝水、多休息，並請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應，如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應盡速就醫。