美國紐約州水牛城（Buffalo）14日爆發大規模槍擊，警方逮捕18歲白人槍手根德隆（Payton Gendron）。

美國紐約州水牛城（Buffalo）一間超市14日下午爆發種族仇恨槍擊，總共造成10人喪命、3人受傷，警方隨後逮捕一名18歲白人青年槍手根德隆（Payton Gendron），據信他曾公開一篇白人至上主義宣言，內容除了詳細說明犯案步驟外，更將白人出生率低視為一場「危機」，終將導致「種族取代」。

綜合《紐約時報》（New York Times）、《紐約郵報》（New York Post）報導，紐約州水牛城一間超市14日下午2時30分左右爆發大規模槍擊，一名重裝槍手走進超市掃射，造成13人中彈，其中10人喪命，13人中有11人為非裔。

目擊者凱爾洪（Dominique Calhoun）表示，當時她正駛進停車場，接著就看到人們從超市裡衝出來，一邊逃竄一邊尖叫，她驚恐回憶自己差點就魂斷槍下。當地反暴力組織成員史蒂芬斯（Ken Stephens）描述趕到現場時看到的恐怖畫面：「到處都是屍體。」

An 18 year old white supremacist Payton Gendron killed 11 people in a supermarket in Buffalo New York in a predominantly Black area - the FBI is now investigating it as an act of extremism violence motivated by racial hatred - the shooter live-streamed his killings on Twitch pic.twitter.com/AXwSVsZGcc — omar r quraishi (@omar_quraishi) May 15, 2022

水牛城警方隨後逮捕18歲白人槍手根德隆，並定調這是一起種族主義的仇恨攻擊。

消息人士透露，根德隆曾在網路上公開一份多達180頁的白人至上主義宣言，這份宣言不僅詳細交代犯案計畫，更說明了他的種族主義哲學，通篇不斷出現同一個主題：美國白人恐被有色人種取代。

Buffalo shooter Payton Gendron posted white supremacist manifesto https://t.co/fM0heMR2S9 pic.twitter.com/Z15fajQNeC — New York Post (@nypost) May 15, 2022

根德隆說自己是在新冠大流行初期太過無聊的情況下在網路上「激進化」的，強調不是認識其他人，他稱自己為白人至上主義者並且反猶，在網路上「研究」一番後，他開始將全球各地白人生育率低視為一場「危機」，最終將導致歐洲人不論在種族或文化上都被取代。

根德隆也提到，大致同意2019年直播血洗紐西蘭基督城清真寺的澳洲槍手塔倫（Brenton Harrison Tarrant），他的宣言中甚至直接出現「種族取代」、「白人種族滅絕」等字眼。

根德隆指出，今年1月開始計畫槍擊行動，他選擇水牛城的Tops超市（Tops Supermarket）行兇是因為當地的「黑人人口比例最高」，宣言顯示他原本不只計畫攻擊超市，還打算攻擊當地社區。